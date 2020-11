Fernando Mendes está de volta ao teatro com o espetáculo 'Insónia', e já subiu ao palco depois da pausa a que foi obrigado a fazer devido à pandemia da Covid-19.

Após ter atuado em Albergaria-a-Velha no dia 3 de outubro, esteve em Macedo de Cavaleiros, no dia 24 do mesmo mês.

Mas não vai ficar por aqui e já tem novas datas. Segue-se as atuações no Cineteatro Messias, no Município da Mealhada, marcadas para os dias 7 e 8 de novembro.

