Os últimos dias de José Mata têm sido verdadeiramente inesquecíveis. O ator encontra-se de férias em Zanzibar, Tanzânia, lugar onde tem conhecido lugares e pessoas especiais.

Uma dessas pessoas foi destacada pelo artista na sua conta de Instagram.

"Nas viagens ficam as memórias dos momentos. Dos sítios. Das paisagens e das comidas; dos vídeos cómicos e dos de cortar a respiração. O que também me define as viagens são as pessoas. Conhecê-las. Saber lhes a história e o momento.

Ontem choveu muito e não pudemos passar o dia na praia mas assim que a nossa Dorah cantava HAKUNA MATATA, a chuva virava benção e já era bem-vinda. E por aí? Chuva nas férias, chateia-vos ou nem por isso?", questionou.

Posteriormente, José Mata fez uma outra publicação onde mostrou o nascer do sol na ilha em que se encontra.

De notar que o artista está acompanhado pela namorada, a também atriz Isabela Valadeiro.

Leia Também: Isabela Valadeiro e José Mata em férias de sonho na Tanzânia