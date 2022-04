Veja as primeiras imagens do casal na "terra do Rei Leão".

Isabela Valadeiro e José Mata decidiram juntos realizarem um sonho antigo. O casal viajou até África para conhecerem a "terra do Rei Leão", a Tanzânia. Radiante com a experiência, o casal partilhou esta sexta-feira nas redes sociais as primeiras imagens desta aventura. "Não vamos subir o Kilimanjaro, demora-se normalmente sete dias e infelizmente não temos tempo, mas hoje já saímos de Arusha e fomos fazer um Safari no Lake Manyara", conta o ator, revelando que amanhã o destino será a Cratera de Ungorongoro. Isabela mostrou-se igualmente rendida às paisagens das quais têm desfrutado e ao lema da região: "Hakuna Matata". Leia Também: Isabela Valadeiro mostra-se em rara imagem com a avó















