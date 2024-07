Isabela Valadeiro e Carlos Ferra já estão a desfrutar da lua de mel. O destino escolhido foi o México.

No entanto, a atriz não se esquece do dia de sonho que viveu... o casamento.

"9:09 na Cidade do México, estamos a caminho das pirâmides de Teotihuacan e continuamos a pensar neste dia mágico, que se fez de muita luz e animação", escreveu numa nova publicação que fez no Instagram, onde recordou imagens da cerimónia que decorreu no dia 20 de julho no Alentejo.

