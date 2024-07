Luís Borges foi uma das várias caras conhecidas que marcaram presença no casamento de Isabela Valadeiro e Carlos Ferra, no sábado, dia 20 de julho, no Alentejo.

Um dia especial que o modelo fez questão de destacar na sua página de Instagram esta segunda-feira, tendo mostrado aos seguidores algumas imagens do casamento.

"Sobre o amor", escreveu na legenda da publicação.