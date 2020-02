Ashton Kutcher foi casado com Demi Moore desde 2005 a 2012, período que coincidiu com a adolescência de Rumer, Scout e Tallulah, filhas da atriz e do ator Bruce Willis. Passados quase dez anos desde a separação, o ator confessou, em entrevista ao podcast WTF, que mantém uma forte relação com as antigas enteadas.

"Eu amo-as e nunca vou deixar de amá-las, respeitá-las, honrá-las e torcer para que sejam bem-sucedidas", afirmou, referindo que nunca quis ocupar o lugar de Bruce Willis pois é "um ser humano brilhante".

As declarações de Ashton Kutcher sobre o casamento com Demi Moore são as primeiras desde que a atriz lançou a autobiografia 'Inside Out', em setembro de 2019 - obra na qual constam revelações inéditas (e bastante polémicas) sobre a união de ambos.

Casado com Mila Kunis, de quem tem dois filhos, Kutcher afirma que está "tudo bem" na atual relação com Moore, mas não acrescentou mais detalhes.

