Ashley Graham tem aproveitado todos os momentos possíveis para estar com o filho, o pequeno Isaac, que nasceu em janeiro.

Apesar de por vezes ser obrigada a ficar longe do bebé por causa do trabalho, como aconteceu no mês passado, o regresso é sempre emotivo e com o coração a 'rebentar' de saudade.

Nas redes sociais, a modelo tem vindo a partilhar com os fãs muitos dos momentos que passa com o menino e não deixa também de destacar as 'novas curvas', como aconteceu esta quarta-feira.

Ashley Graham partilhou uma série de fotografias onde além de se destacar o carinho entre mãe e filho, exibe sem medo as estrias que apareceram com a gestação.

Imagens que não passaram despercebidas aos olhos de muitos fãs e que pode ver na publicação abaixo:

