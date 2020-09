A modelo marcou presença no evento do mundo da moda e, por isso, esteve quatro dias afastada do bebé.

Depois de ter estado separada do filho, de nove meses, durante quatro dias, Ashley Graham já regressou a casa. A modelo esteve presente na Milan Fashion Week na semana passada e, este sábado, voltou a estar junto do seu bebé, o pequeno Isaac, como destacou no Instagram. Ashley, de 32 anos, publicou nas stories um vídeo onde aparece a amamentar o filho. "Juntos após quatro dias", começou por escrever na legenda das imagens que pode ver na galeria.