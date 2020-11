Joe Biden foi eleito o 46.º presidente dos Estados Unidos este sábado, dia 7, e ainda que a tomada de posse aconteça a 20 de janeiro do próximo ano, as surpresas no seu mandato já começaram. Jill Biden, a futura primeira-dama, tomou uma decisão inédita ao optar por conciliar os novos compromissos oficiais com a carreira de professora.

Jill vai continuar a dar aulas de inglês na North Virginia Community College, onde leciona há uma década, tal como referiu à CBS em agosto deste ano, em plena campanha eleitoral.

Com isto, a mulher de Joe Biden começa a fazer história mesmo antes de assumir oficialmente o cargo que pertencia a Melania Trump ao tornar-se a 1.ª primeira-dama a não abdicar da carreira em função do papel de destaque na Casa Branca.

