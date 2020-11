Decorreu na semana passada as eleições dos EUA, mas só este fim de semana é que ficamos a saber do resultados das mesmas. Joe Biden foi eleito presidente do país, notícia que foi muito comentada e festejada entre diversas figuras públicas.

Em Portugal também foram muitos os nomes conhecidos que não deixaram passar em branco este momento, como foi o caso de Liliana Campos.

No Instagram, a apresentadora da SIC começou por confessar que é uma amante de viagens.

"Desde que me conheço como gente, que um dos maiores prazeres que tenho é viajar! Conhecer pessoas e culturas diferentes. O meu verbo é ir. A primeira vez que sai do nosso país, sem ser a Badajoz, foi na viagem de finalistas da minha prima Nany a Paris. Tinha 14 anos e lá fui eu. Lembro-me como se fosse ontem. Desde aí, que junto dinheiro para viajar. Acredita que todos os anos faço um mealheiro?! Agora já só com moedas de 1 e 2 euros. Só mexo nas férias!!! Como nunca fumei, nem bebo café, todas as moedas que me chegam à mão, vão para lá . Já lá vão mais de 20 anos e vai ser assim a vida toda", contou, recordando o momento em que conheceu a cidade de Nova Iorque, nos EUA.

"Conhecer Nova Iorque foi um sonho muitas vezes realizado, quer em férias, quer em trabalho. Aliás Nova Iorque continua a ser um sonho, porque há sempre tanto para descobrir", lembrou.

"Com o meu pai aprendi a observar e a gostar dos meandros da política. Estudei Relações Internacionais, tive como professor de Ciência Política o Dr. Nuno Rogeiro. As provas orais são obrigatórias. Deixei esta cadeira para a 2.ª época. Naquele Sab de Setembro, tirei 14. Grande coisa, pode pensar?! Com este professor foi bem bom. E a minha oral foi sobre o quê?! Sobre a Constituição Norte Americana", acrescentou, destacando de seguida as eleições, mostrando-se feliz com a vitória de Joe Biden.

"Isto tudo junto fez com que todo o tempo livre que tive nestes dias foi para estar colada à televisão. As saudades desta cidade deram-me para fazes este vídeo. Tenho muito mais fotos, mas não as encontro. Os resultados destas eleições fazem-me acreditar que o Mundo vai tornar-se de certeza, um lugar melhor. E que vou voltar aqui, onde já fui tão Feliz", rematou.

