No ano passado o príncipe George foi fotografado sentado entre o pai e a mãe, os príncipes de Gales, na Royal Box, no torneio de ténis de Wimbledon, enquanto assistiam à final que opôs Novak Djokovic a Nick Kyrgios, uma partida que terminou com a vitória do sérvio.

O filho mais velho dos príncipes William e Kate mostrou-se sempre animado, tendo até acenado aos restantes espectadores que se encontravam no local para assistir ao jogo.

No entanto, o privilégio de ver uma partida de ténis naquele local é exclusiva das crianças da realeza. Dizem as regras de Wimbledon que, à exceção dos descendentes da família real, nenhuma outra criança, sob qualquer circunstância, se pode sentar na Royal Box.

