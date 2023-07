No passado sábado, o príncipe William e o filho mais velho, o príncipe George, estiveram entre o público a assistir a uma partida de cricket, em Londres.

O príncipe de Gales e George, de nove anos, aproveitaram ao máximo todos os momentos da partida, inclusive para conversar descontraidamente com outros membros do público.

A certo momento, conforme poderá ver pelas imagens na galeria, George delicia-se com uma pizza, num momento raro no qual mostrou o seu lado mais casual.

Vale notar que William é ainda pai da princesa Charlotte, de oito anos, e do príncipe Louis, de cinco, frutos do seu casamento com a princesa Kate Middleton.

