Olivia Newton-John morreu esta segunda-feira, 8 de agosto, aos 73 anos, vítima de um cancro na mama. Nas redes sociais, várias figuras públicas já reagiram à notícia, para além da emocionada dedicação deixada por John Travolta, com quem a atriz contracenou em 'Grease'.

"Minha querida Olivia, fizeste a vida de todos nós muito melhor. O teu impacto foi incrível. Eu adoro-te muito", escreveu Travolta na legenda da publicação que fez acompanhar de uma antiga imagem da colega.

O ator foi uma das primeiras personalidades a reagir à morte de Olivia Newton-John, a quem se seguiram tantos outros famosos, que vão desde o mundo da música ao da representação.

Barbra Streisand, por exemplo, realçou que a Olivia era "demasiado jovem para morrer" através de uma fotografia em que surge com ela e com o produtor musical Lou Rawls.

O realizador de cinema James Gunn confessou ter ficado "muito triste" com a notícia e revelou que Olivia Newton-John foi a sua "primeira paixão", quando ainda era criança. "Eu adorei o 'Grease' e as suas músicas e coincidentemente também comprei e morei durante um tempo na maravilhosa casa que ela construiu em Malibu", contou ainda numa publicação feita no Twitter.

"Ela eram anjo", disse Pink no Instagram, recordando "um dos seres humanos mais adoráveis, gentis e iluminados" que já conheceu.

Outra das personalidades que já reagiu à morte de Olivia Newton-John foi o cantor Rod Stewart. "Ela era uma mulher perfeita, linda, com uma grande atitude e com uma certa sofisticação australiana", escreveu.

A cantora Sara Bareilles nomeou Olivia Newton-John como uma das suas "maiores influências" e um dos seus "maiores amores musicais". Destacou ainda o "coração doce, gentil e amoroso" da atriz.