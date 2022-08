John Travolta esteve entre as primeiras personalidades famosas a reagirem publicamente à morte de Olivia Newton-John.

O ator, que contracenou com a cantora e atriz no filme de enorme sucesso 'Grease', dedicou à amiga uma emotiva mensagem.

"Minha querida Olivia, fizeste a vida de todos nós muito melhor. O teu impacto foi incrível. Eu adoro-te muito", começou por declarar, esperançoso de um dia voltar a encontrar-se com Olivia Newton-John.

A mensagem terminou com uma menção à personagem a que deu vida em 'Grease': "O teu Danny, o teu John".

Olivia, por seu turno, deu vida a Sandy na trama. Juntos, os dois atores interpretaram o famoso dueto 'You're the One That I Want' - que faz parte da trama e foi nomeado ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original e a um Óscar na mesma categoria.