Para Isabel II, o vestido de noiva de Meghan Markle, da autoria da Givenchy, era "branco demais", já que, na opinião da falecida monarca e de acordo com suas convicções religiosas, não era muito apropriado para uma mulher divorciada que se casou novamente usar um vestido de aparência tão virginal.

A antiga soberana britânica terá revelado esta ideia a uma confidente do palácio, segundo conta a escritora britânica e especialista em realeza Ingrid Seward, que escreve esta e outras revelações sobre os Windsors na sua mais recente obra 'My mother and I', que será publicada no próximo dia 15 de fevereiro, e a que o Daily Mail teve acesso.

Além disso, a rainha também não terá gostado da decisão do então príncipe Carlos de acompanhar a noiva ao altar, substituindo o pai desta, Thomas Markle, com o qual Meghan não mantém qualquer relação.

Leia Também: Meghan Markle deverá seguir os passos de 'Harry' e lançar um livro