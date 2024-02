Paul Burrell, antigo mordomo da princesa Diana, acredita que Meghan Markle seguirá os passos do marido, o príncipe Harry, e irá escrever o seu próprio livro de memórias.

Harry, filho mais novo do rei Carlos III, lançou a autobiografia - 'Na Sombra' - no início do ano passado, na qual fez várias revelações acerca da sua vida e dos bastidores da realeza.

Agora, acredita-se que a duquesa de Sussex, de 42 anos, quer contar a sua própria história.

Para além disso, Harry e Meghan assinaram um contrato bastante lucrativo com a editora Penguin Random House, que estabelece o lançamento de quatro livros.

Dois já estão lançados (sendo um deles um livro infantil escrito por Meghan). O terceiro, nota o Mirror, será um livro sobre bem-estar escrito por ambos e o quarto a referida biografia da ex-atriz.