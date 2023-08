Terminadas as gravações de 'O Clube', Sofia Arruda iniciou já trabalhos na nova novela da SIC, que se irá chamar 'O Preço da Fama'.

A atriz dará vida à personagem Denise neste projeto e Igor Regalla, com quem Sofia irá contracenar, tirou-lhe algumas fotografias nos bastidores da trama.

Os registos foram depois partilhados pela artista no Instagram, com a seguinte legenda: "Bastidores pela lente do talentoso e generoso Igor Regalla".

