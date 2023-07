Sofia Arruda é uma das novidades da nossa temporada de 'O Clube', a série da Opto que tem vindo a provar ser um dos produtos de ficção portugueses mais ousados da atualidade.

A atriz, no Instagram, partilhou um conjunto de imagens captados nas gravações deste projeto, do qual confessou sentir-se muito contente por participar.

"Que aventura incrível filmar 'O Clube'! Nunca pensei que me ia desafiar tanto, divertir tanto e aprender tanto. Dos projectos mais especiais da minha vida! Obrigada Daniel Oliveira por me desafiares para este projeto. Obrigada Patrícia Sequeira e Simão Cayatte por me guiarem tão sabiamente, foi um orgulho enorme trabalhar convosco. E um obrigada gigante às minhas miúdas, fora e dentro, do clube", fez notar Sofia, enumerando depois o restante elenco.

Veja na galeria as imagens arrojadas partilhadas por Sofia Arruda que fazem ansiar pela estreia desta série.

Leia Também: As fotos da festa do filho de Sofia Arruda: "Festa dos clubes todos"