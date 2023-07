O filho de Sofia Arruda celebrou quatro anos no passado dia 21 de julho e esta terça-feira, dia 25, a atriz usou as redes sociais para partilhar as fotografias da festa de anos do pequeno Xavier.

"Ao contrário dos outros anos em que andei stressada com a decoração da festa, este ano não me preocupei nada com isso e foi o melhor que fiz! Tentei chegar ao tema escolhido pelo Xavi: dinossauro com a camisola do Benfica, explicar-lhe que há quem não seja do Benfica lol e que está tudo bem. Assim transformámos a festa 'na festa dos clubes todos', como ele diz", escreveu a atriz.

De recordar que Xavier é fruto do casamento de Sofia Arruda com David Amaro. O casal subiu ao altar em 2018.

Leia Também: Xavier, filho de Sofia Arruda, completa 4 anos: "Ainda choro de alegria"