Xavier, o filho de Sofia Arruda, completa esta sexta-feira, 21 de julho, quatro anos de vida. Sendo uma mamã 'babada', a artista não resistiu em dedicar uma bonita mensagem ao menino na sua página de Instagram.

"Sem dúvida que este é o melhor dia da minha vida. Ainda hoje choro de alegria por me teres escolhido para ser tua mãe. Agradeço todas as noites por ter conhecido tamanho amor, um amor com lágrimas de felicidade porque não cabe em mim. Ontem disseste-me que era a melhor mãe do mundo e que o papá era o melhor pai do mundo, mas tu é que nos tens ensinado a ser pais todos os dias. É por ti, para ti e contigo. Amo-te meu filho", declarou, agradecendo ainda ao companheiro pela "viagem incrível".

Note-se que Xavier é fruto do amor de Sofia Arruda e David Amaro, que casaram em maio de 2018.

Na galeria poderá ver várias imagens que testemunham a cumplicidade entre a atriz e o filho.

