Catarina Siqueira saiu em defesa de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida perante a polémica criada à volta do casal, ainda durante a sua participação no 'Big Brother Famosos'.

O Fama ao Minuto esteve à conversa com a concorrente que conquistou o terceiro lugar do programa, espaço onde se questionou a atriz sobre o assunto.

"A Liliana foi uma guerreira. O Bruno quando estava bem disposto era uma pessoa incrível", garante, notando que nestas ocasiões "gosta de ver os dois lados".

"A única coisa que posso dizer é que não vi as imagens. Só falo sobre aquilo que vivi lá dentro com eles. Quando já somos conhecidos do público, as pessoas estão à espera que se dê um passo em falso. As pessoas estavam à espera que o Bruno desse um passo em falso", defende.

"Não vi imagens, nem sei se vou ver, quero é que estejam bem. Quero é que Bruno passe por cima disto. (...) As coisas que vivemos ali dentro acabam por passar [cá para fora] numa proporção desmedida. Vamos ter calma e não tirar conclusões. Há que ter respeito pelas pessoas e ele é uma pessoa e tem família", completou.

Recorde-se que hoje à tarde será transmitida uma entrevista de Manuel Luís Goucha ao empresário.

