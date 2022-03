Catarina Siqueira foi a concorrente a conseguir levar para casa a medalha de bronze na mais recente edição do 'Big Brother Famosos'. O Fama ao Minuto esteve à conversa com a atriz, que fez um balanço "super positivo" da sua participação, mostrando-se "feliz e orgulhosa" com a sua prestação no reality show da TVI.

"Diverti-me muito. Redescobri algumas coisas em mim. Conheci pessoas, tive tempo para tudo", revela-nos, evidenciando "sorriu" na maior parte das imagens que guarda da experiência.

Catarina refere que não estava à espera de chegar à final do programa, tendo deixado tudo "preparado para estar lá 2 ou 3 semanas". Contudo, quis o público que permanecesse no jogo até ao último dia.

Catarina garante que nunca adotou nenhuma estratégia, ao contrário do que foi apontado por algumas pessoas. "Quero é estar bem com a minha consciência. Se tu estiveres mal vais contaminar o resto do grupo. Primo sempre pela harmonia da casa", afirma.

"Não temos de ser todos os palhacinhos, os atacantes, os apaziguadores... Tem de haver um equilíbrio. Encontrei o meu equilíbrio. Ao contrário do que as pessoas pensam, não foi estratégia. Nunca estás preparado", completa.

O vencedor

Relativamente ao grande vencedor, Kasha, Catarina nota que sempre pensou que quem iria ganhar era Jorge Guerreiro, por causa do vasto público que tem cá fora derivado da sua profissão. Mas assim que percebeu que Kasha ia ao duelo final, ficou a torcer pelo músico.

"Adoro aquele miúdo. Foi um jogador de uma elegância, de uma inteligência, de uma genuinidade, sem capas, sem nada", elogia.

O futuro

Quanto ao futuro, a entrevistada está disponível para todas as oportunidades que surjam na área da representação, afirmando que, se pudesse, começava a "gravar uma novela para a semana".

"Queria acima de tudo que as pessoas me conhecessem melhor não só enquanto atriz. [Mas] Mandei as minhas cartas enquanto atriz e diverti-me imenso", defende.

O novo 'Big Brother Famosos'

Estando cá fora há pouco tempo, a artista conta que ainda não teve tempo para ficar a par da nova edição do 'Big Brother Famosos', mas deixou um conselho a todos os concorrentes:

"Imprimam leveza, isto é só um jogo, mas não se esqueçam nunca que estão num programa de televisão. Não passem o dia de pijama, nem de roupão. Todos queremos estar bem. É fixe para as pessoas lá em casa verem uma imagem saudável", concluiu.

