Em biquíni, junto a uma piscina no Brasil, foi assim que Katia Aveiro surgiu nas fotografias que publicou esta sexta-feira na sua página de Instagram.

A irmã de Cristiano Ronaldo viveu um dia diferente numa despedida de solteira, razão pela qual desfrutou de momentos relaxantes.

Entre as imagens que destacou da sua página de Instagram, mostrou duas fotografias em que as suas curvas não passam despercebidas. "As minhas imperfeições no meio do meu sorriso e do amor que tenho por mim deixam-me tão perfeita…O sol a explicar-me o quanto é bom amar-me", disse.

