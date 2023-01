Katia Aveiro partilhou com os seguidores da sua página de Instagram um retrato que vai guardar para sempre e que foi captado num momento muito especial.

Trata-se de uma imagem em que aparece com o filho mais velho, Rodrigo, uma hora antes da filha mais nova, Valentina, nascer.

De recordar que a menina nasceu em agosto de 2019 e é fruto da relação de Katia com Alexandre Bertoluci Jr. Rodrigo e Dinis (filho do meio) são fruto da relação anterior com José Pereira.

© Instagram_katiaaveirooficial

Leia Também: A reação das irmãs de Cristiano Ronaldo aos golos do craque português