Georgina Rodríguez não foi a única a reagir à prestação de Cristiano Ronaldo. As irmãs do craque português também não tardaram a celebrar publicamente os golos de CR7 na sua estreia na Arábia Saudita, durante o jogo amigável com o PSG.

"Ele crava", disse Katia ao 'aplaudir' o irmão enquanto o mesmo festejava um dos golos.

Por sua vez, Elma Aveiro também fez questão de destacar a festa de CR7 a 'brilhar' durante a partida, partilhando também o seu 'encontro' com Messi e Mbappé. Veja tudo nas imagens da galeria.

