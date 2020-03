A rádio Comercial não foi a única a deixar os funcionários trabalharem a partir de casa. A Antena 3 também seguiu o mesmo caminho por causa da pandemia de Covid-19, como destacou Ana Markl nas redes sociais.

"As Manhãs da 3, na Antena 3, continuam em modo teletrabalho com torradas. Que o vosso isolamento seja bem acompanhado", escreveu a locutora na legenda de uma fotografia que partilhou na sua página do Instagram.

Mas não ficou por aqui. De seguida, publicou uma montagem fotográfica onde mostra os restantes colegas a trabalharem também a partir de casa.

Recorde-se que Ana Markl foi mãe pela primeira vez, de um menino, em setembro do ano passado.

