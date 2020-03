No decorrer das últimas notícias sobre a pandemia do novo coronavírus, e tendo em conta o estado de alerta decretado pelo governo português, são várias as empresas que estão já a trabalhar a partir de casa. Medida que também a Rádio Comercial decidiu implementar esta sexta-feira.

Tal como informaram nas suas redes sociais, a rádio portuguesa decidiu ativar o seu plano de contingência e permitir que os seus locutores passem a fazer as emissões a partir de casa.

"Isto quer dizer que limitamos ao mínimo indispensável o número de pessoas nas instalações, a começar pelo estúdio da emissão. Apostamos no trabalho à distância, com boa parte da equipa a trabalhar a partir de casa. Paramos com entrevistas a convidados e visitas às instalações", explicaram.

Mais tarde, foi anunciado que tanto Vera Fernandes como Nuno Markl, dois dos radialistas das manhãs, estavam já a trabalhar a partir de casa.

"A Vera Fernandes também está a fazer emissão a partir de casa! Estamos em modo plano de contingência", anunciaram.

"'O Homem que Mordeu o Cão' acontece hoje a partir de casa! Estamos em modo plano de contingência, mas a fazer tudo para que não lhe falte nada", pode ler-se na publicação.

