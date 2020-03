Na sequência do momento de grande preocupação que o país e o mundo atravessam devido aos desenvolvimentos da pandemia do novo coronavírus, Nuno Santos - diretor de programas da TVI - usou as suas redes sociais para deixar uma mensagem aos portugueses em nome da estação.

"A televisão ocupa um lugar muito importante na vida da comunidade, nas nossas vidas. O mundo mudou muito, mas a televisão continua a ser uma arma muito poderosa. E devemos usá-la de acordo com as circunstâncias", começou por referir, passando a anunciar uma emissão especial da estação de Queluz de Baixo para o dia de sexta-feira.

"Amanhã, de manhã à noite, a TVI tem uma emissão especial, na linha do que tem feito nos últimos dias e no que fará até ao fim destes tempos incertos. Para esta operação mobilizámos as nossas melhores equipas de todas as áreas da TVI", garantiu.

De acordo com a publicação, esta emissão terá o nome de 'Todos Por Todos - Especial Covid-19'.

