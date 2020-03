Depois de os três canais generalistas portugueses, RTP, SIC e TVI terem anunciado que deixariam de ter público nos programa gravados em direto, sabe-se agora que haverá mesmo programas suspensos devido ao coronavírus.

“Não vamos ter Somos Portugal este fim de semana”, confirmou Maria Cerqueira Gomes no programa 'Você na TV', da TVI, anunciando assim mais uma medida preventiva para evitar a propagação de possíveis contágios por coronavírus.

Marisa Cruz, que esteve no programa da manhã como convidada, comentou a suspensão do formato pelo qual dá a cara: “É uma questão de precaução e faz todo o sentido porque é um programa que está em contacto com dezenas, centenas de pessoas. Realmente era um bocado imprudente fazer o ‘Somos Portugal’, o que é uma pena (...)", realçou.

Em casa, Marisa vai aproveitar para passar o fim de semana com os dois filhos.

