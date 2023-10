No passado dia 12 de outubro, a princesa Leonor marcou presença na receção feita no Palácio Real a propósito do Dia da Hispanidade ou Dia da Festa Nacional.

Devidamente uniformizada com o 'traje' de gala do Exército da Terra, a herdeira ao trono espanhol cumprimentou os 2500 convidados, com papéis de relevância no âmbito da vida social, política e cultural, conforme destaca a revista Hola!.

Mais tarde, durante o cocktail, a jovem esteve à conversa com alguns jovens na companhia da mãe, a rainha Letizia.

Foi nesta ocasião que Leonor aproveitou para tirar diversas fotografias com convidados, as quais acabaram divulgadas nas redes sociais.

Leia Também: Princesa Leonor torna-se protagonista do Dia da Festa Nacional