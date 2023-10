Tal como acontece anualmente a 12 de outubro, Espanha celebra o Dia da Hispanidade ou Dia da Festa Nacional, no qual o rei, acompanhado pela rainha e pelas filhas, preside ao desfile militar, assim como a uma receção no Salão do Trono.

Em 2021 e 2022, a princesa Leonor não esteve presente, uma vez que se encontrava a estudar no País de Gales. Já este ano, foi a sua irmã, Sofia, quem se ausentou precisamente pelo mesmo motivo.

Tomando novamente o seu lugar à direita do pai, Leonor foi o centro das atenções este ano ao surgir em ambos os momentos devidamente uniformizada com o 'traje' de gala do Exército da Terra, onde ingressou em meados de agosto.

Durante a receção, a jovem princesa - que completa 18 anos no próximo dia 31 de outubro - não escondeu o sorriso ao cumprimentar alguns dos seus colegas da Academia Militar de Saragoça, um gesto que foi acompanhado por Letizia e Felipe VI.

