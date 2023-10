Este sábado, 7 de outubro, foi data de um dos atos mais importantes e significativos na carreira militar da princesa Leonor: o juramento de bandeira.

Foi através de um beijo na bandeira espanhola que a herdeira do trono, de 17 anos, assumiu o seu compromisso com o país durante uma cerimónia solene que é presidida pelos pais, os reis de Espanha.

Conforme destaca a revista Hola!, cerca de 411 cadetes participaram no evento repleto de tradição, que foi assistido por 2500 pessoas.

Entretanto, já foram reveladas as primeiras imagens desta cerimónia. Poderá vê-las na galeria.

Este ato, note-se, simboliza a entrada oficial da princesa Leonor no Exército. No dia 12 de outubro irá marcar presença no Dia de Festa Nacional, juntamente com os pais, e a 31 de outubro, dia em que completa 18 anos, fará o juramento à Constituição nas Cortes Gerais.

