A princesa Leonor de Espanha viveu esta semana um momento de destaque na sua formação militar, essencial para que no futuro possa desempenhar o papel de Chefe das Forças Armadas, que acumulará com o de Chefe de Estado.

O primeiro dos seus três anos de formação é no Exército da Terra e começou no passado dia 17 de agosto. Cerca de um mês mais tarde, na última terça-feira, 19 de setembro, a herdeira do trono espanhol viveu um momento importante ao participar na cerimónia da entrega dos sabres, um momento que decorreu no pátio de armas de 'La General', no qual recebeu o sabre de oficial das mãos de um colega mais velho, do segundo ano, um gesto que personifica a relação de companheirismo existente entre veteranos e recém-chegados.

Após este momento de grande relevo, em que passou a ser oficialmente dama-cadete, a Casa Real partilhou as primeiras fotografias da princesa devidamente uniformizada.

Leia Também: As fotografias da princesa Leonor na cerimónia de entrega dos sabres

Também esta semana o órgão de comunicação da Casa Real partilhou as primeiras imagens da jovem princesa a receber formação militar, nas quais se pode ver Leonor segurando uma arma, a ler cartas topográficas e em exercícios dentro de água.

Leia Também: As primeiras imagens da princesa Leonor durante a instrução militar

Já no início da semana, a imprensa espanhola avançava que a herdeira, de 17 anos, estava perfeitamente integrada, mas que os seus colegas obedeciam a algumas regras, como o facto de não poderem tirar fotografias no interior da Academia Militar nem dar declarações aos jornalistas, de forma a preservar a imagem da princesa.

Leia Também: Princesa Leonor sem regalias na Academia Militar: "Sujou-se de lama"

Pela relevância que transmite a imagem para o desenvolvimento da formação da futura rainha de Espanha, o Fama ao Minuto destaca na rubrica 'Foto da Semana' a fotografia da princesa Leonor após receber o sabre de oficial.

© Casa Real de Espanha