A Casa Real de Espanha publicou esta quarta-feira, dia 20 de setembro, fotografias da princesa Leonor durante o período de formação básica que recebeu na Academia Militar de Saragoça.

Este processo durou aproximadamente um mês, tendo começado no passado dia 17 de agosto, quando Leonor ingressou pela primeira vez na academia, terminando esta terça-feira, dia 19, com a cerimónia de entrega dos sabres, que decorreu no pátio de armas da academia.

Em conjunto com as fotografias, a Casa Real partilhou ainda um comunicado.

"Sua Alteza Real a princesa das Astúrias completou na Academia General Militar de Saragoça um período de formação militar básica na qual, entre outras atividades, os cadetes fizeram exercícios de tiro, passagem de pista de combate, passeios topográficas, passos rápidos e passagem de cursos de água", pode ler-se.

Veja as fotos na galeria.

