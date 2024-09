Após ingressar na Escola Militar Naval de Marín, a princesa Leonor fez a sua primeira viagem ao mar nos barcos de treino no dia 19 de setembro.

Nas imagens partilhadas na conta oficial de La Armada, podemos ver a herdeira a bordo de um barco, equipada com o uniforme da Marinha e a realizar diversas tarefas, como cartografia náutica.

De acordo com o jornal Hola!, Leonor tem desempenhado estas tarefas "com grande precisão, ouvindo atentamente as instruções dos seus superiores".

Tal como os seus colegas, durante esta expedição, a princesa "foi treinada para atracar e desancorar os barcos, e fez ainda exercícios de salvamento".

Contudo, a Marinha espanhola admite que a tarefa mais importante de todas "é saber trabalhar em conjunto e forjar a união entre as equipas".

Uma vez em terra, Leonor partilhou impressões com os seus colegas, sempre com um sorriso no rosto.

