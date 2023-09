A princesa Leonor viveu esta terça-feira, dia 19 de setembro, um momento especial.

Um mês após entrar na Academia General Militar de Saragoça, a herdeira do trono espanhol participou na cerimónia de entrega dos sabres de oficial.

O momento importante para os cadetes do primeiro ano decorreu no pátio de armas de 'La General', uma ocasião em que a princesa e os seus 612 companheiros receberam o sabre das mãos dos alunos do segundo ano, um gesto que personifica a relação de companheirismo existente entre veteranos e recém-chegados.

A Casa Real partilhou algumas fotografias deste momento de destaque na vida de Leonor enquanto formanda do Exército da Terra, que poderá ver na galeria.

