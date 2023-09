Este domingo, dia 17 de setembro, assinalou.se o primeiro mês da princesa Leonor na Academia Militar de Saragoça, onde se encontra a receber treino militar. Aqueles que estão a receber formação em conjunto com a herdeira têm que respeitar as restrições impostas para salvaguardar a sua imagem.

A garantia é dada pela Vanitatis, que cita fonte próxima da princesa, garantindo que a jovem "está integrada" no seu batalhão e que já se "despenteou" e "sujou de lama" durante o período de manobras em campo, tal como os restantes companheiros.

A formação militar da jovem acontece num momento em que as redes sociais assumiram um papel de destaque no dia a dia das pessoas, pelo que a Casa Real e a academia militar têm tido esse facto em conta. Assim, para evitar que qualquer aspeto da formação de Leonor seja tornado público, os responsáveis ​​pela Academia limitaram a uma hora o uso diário que os alunos podem fazer do telemóvel, além de não permitirem que sejam tiradas fotografias no interior do recinto.

Além disso estão também impossibilitados de dar declarações ou conceder entrevistas a jornalistas.

