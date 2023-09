Numa altura em que está prestes a cumprir o seu primeiro mês na Academia Militar de Saragoça, a princesa Leonor já terminou o primeiro módulo, o de formação básica do combatente, depois de superar algumas provas e, em conjunto com os seus colegas, recebeu a boina grancé.

Este acessório distingue-se pela sua cor vermelha e identifica que quem a usa é um soldado do Exército da Terra.

Conseguir esta boina não terá sido tarefa fácil, uma vez que tanto Leonor como os restantes colegas do primeiro ano tiveram que caminhar pela pista de combate, sair rapidamente do acampamento María Cristina enquanto cantavam versos do dramaturgo Calderón de la Barca, sendo depois atirados à piscina com uniforme, mochila e todo equipamento militar. Informações relatadas pelo Comando de Treino e Doutrina, citado pela imprensa espanhola.

Além disso, esta fase também inclui marchas, passeios topográficos, exercícios de tiro com fuzil e pistola em simulador e treino individual de soldado. Tudo isso durante o dia e a noite, independentemente das condições climatéricas.

