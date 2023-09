Na última semana foi revelado que a princesa Leonor de Espanha já é oficialmente dama cadete, pelo que segue a sua formação na Academia Militar de Saragoça, uma etapa da sua vida que começou no passado dia 17 de agosto.

Leonor começou assim a segunda fase, que pressupõe fazer as primeiras manobras em campo de batalha.

Nas redes sociais, o Comando de Treino e Doutrina (MADOC) do Exército da Terra comunicou que os alunos do 1.º ano, no qual se encontra a princesa, já "terminaram o seu período de adaptação", pelo que se encontram agora "mergulhados no Módulo de Formação Militar Básico de Combate", uma fase bastante mais exigente a nível físico.

A conta do MADOC no X, antigo Twitter, partilhou algumas fotografias destes treinos, nas quais se pode ver cadetes a fazer treino com armas e também na lama.

Leia Também: A nova saída da princesa Leonor com os colegas da Academia Militar