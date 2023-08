Leonor de Espanha começou há quase duas semanas a sua formação castrense na Academia Militar de Saragoça, onde parece já estar perfeitamente integrada.

Se na semana passada era vista num bar perto da academia em conjunto com outros 25 colegas, com os quais esteve a jantar, esta semana voltou a sair. Vestida com roupa civil, dirigiu-se a uma papelaria para comprar material didático, que necessitará nos próximos dias para aquelas que serão as primeiras manobras no campo de Los Leones, localizado nas proximidades da academia, segundo informa o jornal El Heraldo de Aragón.

Em declarações à publicação espanhola, a dona da papelaria afirmou que a princesa herdeira esteve no local na tarde do passado sábado, juntamente com os restantes colegas, todos vestidos à civil porque "tiveram a tarde livre", pelo que puderam dispensar o uso do uniforme.

Leonor comprou "uma capa que usam para colocar os mapas das manobras, umas pastas e um caderninho para fazer anotações", conta a proprietária do estabelecimento, que garante que Leonor pagou tudo o que comprou e saiu com os restantes cadetes.

De salientar que amanhã, dia 31 de agosto, começa a segunda fase do plano de trabalho, com instrução e treino. Leonor e os colegas terão que sair com a arma ao ombro, carregando uma mochila de pelo menos 20 quilos, além de dormirem algumas noites ao relento e praticarem exercícios de simulação e desportos militares (orientação, patrulhas de tiro, pentatlo militar, defesa pessoal e equitação).

