Kim Kardashian terá ficado em lágrimas após o fim do namoro com Pete Davidson e, aparentemente, há imagens que o provam.

O teaser do próximo episódio do programa que mostra a vida da família Kardashian/ Jenner, 'The Kardashians', revela Kim lavada em lágrimas, e a imprensa internacional não tem dúvidas de que o motivo da sua tristeza foi o fim da relação.

No episódio anterior do programa, Kim e o comediante ainda estavam juntos - o que leva a crer que esta será a emissão em que a rutura é tema.

As imagens, que estão a tornar-se o assunto do momento, mostram a socialite a chorar por ter tido um "dia mau" e a receber o abraço reconfortante da irmã, Khloé.

Kim Kardashian, de 42 anos, e Pete Davidson, de 29, iniciaram um romance após o fim do casamento da socialite com Kanye West. O namoro durou cerca de um ano e terminou em agosto de 2022.

