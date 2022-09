- "Quer dizer, para sempre?", perguntou à sua ama quando foi informada de que se mudaria para o Palácio de Buckingham quando o seu pai se tornou rei com a abdicação do seu irmão, em 1936.

- "Para toda a vida e com todo o meu coração, irei esforçar-me em ser digna da vossa confiança", afirmou a nova rainha por ocasião da sua coroação, em 1953.

- "Lembro que nos aterrorizava sermos reconhecidas", admitiu à BBC em 1985 ao contar como ela e a irmã Margaret celebraram o final da Segunda Guerra Mundial nas ruas de Londres entre a multidão.

- "1992 não é um ano que recordarei com grande apreço (...) Acabou por se tornar num 'annus horribilis'" (ano horrível, em latim), disse na sua mensagem natalícia sobre o ano em que três dos seus quatro filhos se separaram e houve um grande incêndio no Castelo de Windsor.

- "Ninguém que conheceu Diana jamais a esquecerá. Milhões de pessoas que nunca a conheceram pessoalmente, mas sentiam que a conheciam, sempre se lembrarão dela. Acho que há lições a aprender com a sua vida, assim como das extraordinárias e emotivas reações à sua morte", declarou num incomum discurso televisivo sobre a sua nora, a Princesa de Gales, após receber críticas pela sua frieza perante a morte de Diana num acidente de carro em 1997, em Paris.

- "É alguém que não aceita facilmente elogios, mas, sinceramente, tem sido a minha força e a minha âncora todos estes anos e estou em dívida para com ele muito mais que ele jamais dirá, ou muito mais do que nós imaginamos", afirmou sobre o seu marido, Philip, Duque de Edimburgo, num discurso de 1997 por ocasião das suas bodas de ouro.

- "Não há palavras para compensar a angústia e dor destes momentos. O luto é o preço que pagamos por amar", disse numa mensagem lida durante uma missa em Nova Iorque depois dos atentados de 11 de setembro de 2001.

- "Menos formal? O que acha que é isto?", respondeu à fotógrafa americana Annie Leibovitz em 2007, quando esta sugeriu que tirasse o diadema.

"Boa noite, senhor Bond": a rainha dá as boas-vindas em Buckingham a James Bond, o ator Daniel Craig, na cena que gravaram para a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012.

- "Quando procuramos novas respostas na era moderna, prefiro as receitas testadas e comprovadas, como falar bem dos outros e respeitar os diferentes pontos de vista; reunirmo-nos em busca de entendimento", disse num discurso em janeiro de 2019 que foi interpretado como um apelo à superação das divisões no país quanto ao Brexit.

- "Devemos encontrar conforto no facto de que, embora ainda tenhamos muito que aguentar, dias melhores virão. Estaremos com os nossos amigos novamente. Estaremos com as nossas famílias novamente. Iremos encontrar-nos novamente", declarou num discurso extraordinário pela televisão em abril de 2020, quando o Reino Unido entrava no seu primeiro confinamento devido ao coronavírus.

- "As questões levantadas, em particular a da raça, são preocupantes. Ainda que algumas memórias possam variar, são levadas muito a sério e serão tratadas pela família de modo privado", garantiu em março de 2021 em reação a uma explosiva entrevista dado pelo seu neto, o príncipe Harry, e a sua esposa, Meghan, em que denunciaram racismo e outras questões no seio da família real.

- "Embora como família nos encontremos num período de grande tristeza, tem sido um consolo para todos nós ver e escutar as homenagens ao meu marido, tanto no Reino Unido quanto (...) em todo o mundo", disse no seu 95º aniversário, a 21 de abril de 2021, quatro dias depois da morte do príncipe Philip, com quem permaneceu casada por 73 anos.

- "É realmente irritante quando falam mas não agem", afirmou numa conversa privada captada pelo microfone de uma câmara de televisão a 14 de outubro de 2021, em referência aos líderes mundiais que, dali a duas semanas, eram esperados para o início da conferência da ONU sobre as mudanças climáticas COP26 na cidade escocesa de Glasgow.