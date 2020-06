Com o documentário repleto de estrelas da Netflix, 'Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics' ('Tenha uma Boa Viagem: Aventuras com Psicadélicos'), com histórias reais de experiências de drogas psicadélicas de celebridades, parece que muitos mais rostos famosos tiveram essa experiência do que se imaginava.

O documentário é igualmente divertido e educativo, pois explora a História e o impacto cultural dos psicadélicos, como eles podem ser usados para tratar a ansiedade, a depressão e o stress pós-traumático, além de dicas e histórias de estrelas que relatam as suas boas e más experiências.

Clique para ver alguns dos rostos famosos que falaram abertamente sobre as suas experiências com psicadélicos.

