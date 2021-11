Ter uma legião de fãs parece ser um autêntico sonho, no entanto, nem tudo é um mar de rosas. Por vezes alguns fãs trazem o perigo com eles, uma vez que pelas mais variadas razões acabam por atacar aqueles que mais admiram. Ao longo da História, diversas celebridades já foram atacadas por fãs. Infelizmente alguns destes fãs enlouquecidos foram responsáveis pela morte das estrelas que admiravam.

O líder dos Maroon 5, Adam Levine, não ficou satisfeito quando uma fã subiu ao palco durante a atuação da banda, no espetáculo We Can Survive, a 23 de outubro, tendo a mesma agarrado o cantor. Vídeos do momento tornaram-se virais e através de comentários muitas pessoas criticaram a atitude de Levine, antes e depois de um segurança retirar a intrusa do palco. Algumas pessoas acham que Levine vê os fãs como inferiores. "Ele esquece-se que é graças a pessoas como ela que ele se tornou naquilo que é hoje", podia ler-se num dos comentários. Outros, contudo, destacaram a falta de segurança, mencionando ainda que ser tocado por alguém sem dar permissão para tal é sempre negativo, ainda por cima em períodos de pandemia.

As críticas chegaram até Adam Levine, que utilizou o Instagram para defender-se. "Sempre fui uma pessoa que ama, respeita e adora os nossos fãs. Sem eles não teríamos trabalho", disse o cantor. "Quero apenas deixar claro que estava assustado e por vezes quando estamos assustados temos de nos livrar disso e seguir em frente, porque estamos a fazer o nosso trabalho lá em cima. É disso que tenho orgulho, por isso preciso que vocês percebam o meu coração é a conexão que existe entre a atuação da banda e os fãs", disse o cantor, que afirmou ainda que espera que os fãs consigam compreender isso.

Clique na galeria e conheça as histórias das celebridades que já foram atacadas por fãs.

Leia Também: Adam Levine reage após fã invadir palco. "Fiquei realmente assustado"