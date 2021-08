Depois de ter ficado de cama devido a um "ataque hormonal", Andreia Filipe respirou de alívio este domingo, dia 15 de agosto, ao perceber que o filho estava prestes a nascer e sem ser necessário a Indução do trabalho de parto.

"E... as águas rebentaram. O Rodrigo vai nascer ao ritmo dele", revela a ex-concorrente de 'Big Brother - A Revolução'.

Andreia gravou um vídeo para os seus seguidores onde se mostra a caminho do hospital com o namorado, Ricardo. O casal revela-se radiante com o aproximar do nascimento do primeiro filho em comum. Ao que tudo indica, o bebé Rodrigo deve nascer nas próximas horas.

