Andreia Filipe está a viver um susto inesperado na reta final da gestação do seu primeiro filho. A ex-concorrente de 'Big Brother - Duplo Impacto' sofreu um 'ataque hormonal' e foi obrigada a ficar de repouso.

"Depois deste dia e desta fotografia serena muita coisa mudou… Já sabia, todos diziam, as últimas semanas são terríveis", começa por realçar, garantindo que aquilo que está a viver é muito pior que o facto de "não ter posição para dormir".

"O que nunca me disseram é que poderia ter um 'ataque hormonal' que me levava a ficar de cama, cheia de dores, sem me mexer e sem poder fazer nada para curar ou para parar este martírio", lamenta, passando a explicar ao detalhe o que lhe aconteceu.

"As hormonas responsáveis pelo alargamento da zona pélvica para preparar o parto, trabalharam bem demais, numa pessoa que por si só já é muito flexível. Conclusão: o que sinto é que a zona pélvica está partida, tudo dói e dói horrores… ao ponto dos médicos ponderarem induzir o parto. Mas eu vou ser forte e aguentar, o máximo que conseguir, para manter o Rodrigo no forno", termina, pedindo aos fãs que lhe enviem energia positiva para ultrapassar esta fase delicada.

Andreia Filipe, recorde-se, aguarda a chegada do primeiro filho.

