Andreia Filipe partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram o resultado de uma sessão fotográfica muito especial. A ex-concorrente de 'Big Brother - A Revolução' posou sem roupa ao lado da irmã para ambas deixarem registado um dos momentos mais especiais das suas vidas.

Coincidentemente, Andreia e Márcia estão grávidas ao mesmo tempo. A bailarina aguarda a chegada do primeiro filho, um menino, e a irmã do seu segundo rebento.

"Alguém já imaginou o que nós sentimos? Já viram como o universo 'conspirou' a nosso favor? Opaa, tão bom… somos felizes a dobrar! As manas Grávidas ao mesmo tempo e praticamente das mesmas semanas. Estamos a viver as mesmas experiências, juntas… imaginam a felicidade dos nossos pais, que vão ser avós a dobrar?

A vida é feita destes momentos que ficam eternizados em fotografias maravilhosas", declara Andreia na legenda de um conjunto de registo onde as duas irmãs exibem com orgulho as suas barriguinhas.

