A família real britânica celebra esta segunda-feira, 23 de março, uma data muito especial. A princesa Eugenie completa 30 anos. Um dia que passará na companhia do marido, Jack Brooksbank.

Eugenie é a filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson. Nasceu no The Portland Hospital, em Londres, em 1990. É neta da rainha Isabel II e de Filipe, duque de Edimburgo.

A princesa tem uma irmã mais velha, Beatrice, que irá casar-se em breve.

Neste dia especial, reunimos as 30 melhores fotografias da princesa Eugenie. Veja na galeria.

