Este domingo, 10 de julho, o torneio de Wimbledon contou com um espetador muito especial no camarote da realeza. Falamos do príncipe George, o filho mais velho do príncipe William e de Kate Middleton.

George acompanhou a mãe e o pai para assistir às competições de ténis, não tendo contido o seu entusiasmo com as mesmas, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria.

É caso para dizer que estão são as 1001 caras, ou expressões, do futuro herdeiro do trono britânico.

