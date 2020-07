Tamar Braxton foi hospitalizada na noite da passada quinta-feira, dia 16, segundo a imprensa internacional. O The Blast e o TMZ adiantam que a estrela de televisão, de 43 anos, foi encontrada inconsciente no seu quatro no hotel Ritz-Carlton, em Los Angeles.

É referido que a celebridade foi encontrada pelo namorado, David Adefeso.

Atualmente, a artista encontra-se numa situação estável, embora que ainda não tenha recuperado a consciência.

"A Tamar teve um dia muito duro e emocionante - mais informação virá nos próximos dias. Por favor, orem por ele", lê-se entretanto num comunicado enviado pelos seus representantes.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues promove trabalho da mulher de Pedro Lima